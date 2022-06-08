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Закарпаття відмовляється відправляти пальне в інші регіони України

Фото: Пальне із Закарпаття відмовляються вивозити в інші області України (dpsu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Паливні компанії Закарпаття відмовилися постачати пальне в інші регіони України, допоки не буде забезпечено потребу області. Паливо не виходить за межі області "навіть попри надрентабельні пропозиції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови обласної військової адміністрації області Василя Микиту, якого цитує прес-служба ОВА.

За його словами, всі постачальники працюють в одній команді на єдиний паливний ринок області з однаковими умовами та займають тут сьогодні 40%, що більш ніж у 10 разів перевищує частку до початку активної фази війни.

"Це головний показник персональної відповідальності кожного нашого підприємця за безпеку в паливно-енергетичному секторі Закарпаття", - заявив Микита.

Під час зустріч голови ОВА з представниками паливного сектору економіки мова йшла про обсяги споживання нафтопродуктів, їх постачання з країн ЄС.

"Важливо, наш бізнес має контракти із закордонними компаніями, окрім того, зараз вантажівки з цистернами, котрі прямують з пальним чи по нього, проходять митний контроль позачергово. Завдяки бізнесу нам вдалося врегулювати ситуацію на ринку нафтопродуктів, зменшити черги на автозаправних станціях, допомогти аграріям у придбанні пального для проведення посівної", - сказав Микита.

Нагадаємо, прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни Євросоюзу. Це сприятиме швидшому вирішенню проблеми дефіциту пального в Україні.

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