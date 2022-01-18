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На Закарпатті вогонь повністю знищив церкву

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Закарпаття, Вівторок 18 січня 2022 13:55
На Закарпатті вогонь повністю знищив церкву Фото: на Закарпатті згоріла церква (zk.dsns.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

У вівторок вранці, 18 січня, в селі Стужиця Закарпатської області сталася пожежа в дерев'яній церкві. Будівля була повністю знищена вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС у Закарпатській області.

Інцидент стався приблизно о 05:50. Загорілася будівля Свято-Миколаївської церкви. Вогонь охопив покрівлю, стіни і все, що було всередині будівлі.

На місце оперативно прибули рятувальники. До 06:55 їм вдалося локалізувати спалах на площі 100 квадратних метрів. В 08:10 пожежники остаточно загасили вогонь. Врятувати із церкви нічого не вдалося.

Фото: на Закарпатті вогонь охопив церкву (zk.dsns.gov.ua)

Попередньо, постраждалих внаслідок інциденту немає. Причину загоряння та розмір завданих збитків оцінюють правоохоронці.

Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва на території заводу загорілася вантажівка. Внаслідок цього постраждав водій.

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