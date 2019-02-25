На Закарпатті обсяги споживання природного газу зменшилися на 74 млн куб м

Впродовж 2018 року споживачам було протранспортовано 388 млн куб м газу

По итогам 2018 года потребление природного газа в Закарпатской области по сравнению с 2017 годом уменьшилось почти на 74 млн куб м. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Закарпатгаз Сбыт".

По информации компании, в течение 2018 года потребителям было протранспортировано 388 млн куб м газа, а это на 16% меньше, чем в 2017 году. Наибольшее сокращение объемов потребления произошло в категориях "Население" (на 17%) и "Бюджетные организации" (на 15,6%).

"Основной причиной снижения потребления по населению является существенное изменение условий назначения жилищных субсидий и соответственно значительное уменьшение числа получателей субсидий, а также рост цен на природный газ", - пояснила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

Она также сообщила, что количество субсидиантов на получение пособия за жилищно-коммунальные услуги на Закарпатье уменьшилось втрое. Вместе с тем, объемы газа в категории "Промышленность" остались на уровне 2017 года и составили 27 млн куб м. Незначительный рост объемов потребления произошел только в категории потребителей "Религиозные организации".