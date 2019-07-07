Захоплення заручниці в Одесі: Труханов запропонував зловмиснику обміняти дівчину на себе

На місце подій на Чорноморського Козацтва, де невідомий взяв у заручниці співробітницю фінансової установи, прибув мер Одеси Геннадій Труханов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Odessa.online.

Як повідомляється, міський голова запропонував злочинцеві обміняти дівчину на себе. На даний момент переговори тривають.

Нагадаємо, сьогодні вдень в Суворовському районі міста невідомий взяв у заручники співробітницю фінансової установи. Введена в дію спецоперація "Грім".