Захоплення влади й розправа над силовиками: СБУ викрила мережу агітаторів

Правоохоронці викрили координовану з Росії міжрегіональну мережу з шести інтернет-агітаторів, які закликали до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Один з них підбурював до фізичної розправи над правоохоронцями.
Мешканця Тернопільській області викрили на агітації в соцмережі до вчинення державного перевороту та порушення територіальної цілісності України.
У Сумській області припинили незаконну діяльність мешканця Путивля, який поширював контент щодо захоплення державної влади. Встановлено, що матеріали для "статей" фігурант отримував через заборонені інтернет-ресурси.
Цим фігурантам повідомили про підозри за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
Вони, за даними слідства, на власних сторінках заборонених соцмереж закликали до зміни державного кордону. Також встановлено, що двоє фігурантів з Волинської області скоординовано адміністрували інтернет-спільноти та використовували їх для маніпуляцій.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора оголосив підозру одному з ватажків бойовиків на Донбасі.
Раніше повідомлялось, що справу генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова направили до суду. Його звинувачують у державній зраді і підготовці терористичного акту.