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До захопленої частини Запорізької області відкрили зелений коридор

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Запорізька область, П'ятниця 13 травня 2022 10:07
До захопленої частини Запорізької області відкрили зелений коридор Фото: до окупованої частини Запорізької області відкрили зелений коридор (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У районі Кам'янського Запорізької області відкрито зелений коридор. Люди зможуть проїхати на тимчасово окуповану територію області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодару Дмитра Орлова.

"13 травня з 10:00 до 15:00 буде відкрито зелений коридор для громадян, які бажають виїхати на територію підконтрольну противником в районі Кам'янського", - йдеться у повідомленні.

Жителів області просять слідкувати за безпекової ситуацією. У разі загострення коридор буде закритий.

Нагадаємо, за даними місцевої влади, у захоплених районах Запорізької області окупанти викрали 271 людину.

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