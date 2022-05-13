До захопленої частини Запорізької області відкрили зелений коридор
Фото: до окупованої частини Запорізької області відкрили зелений коридор (Getty Images)
У районі Кам'янського Запорізької області відкрито зелений коридор. Люди зможуть проїхати на тимчасово окуповану територію області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодару Дмитра Орлова.
"13 травня з 10:00 до 15:00 буде відкрито зелений коридор для громадян, які бажають виїхати на територію підконтрольну противником в районі Кам'янського", - йдеться у повідомленні.
Жителів області просять слідкувати за безпекової ситуацією. У разі загострення коридор буде закритий.
Нагадаємо, за даними місцевої влади, у захоплених районах Запорізької області окупанти викрали 271 людину.
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