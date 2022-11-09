Захватывали Мариуполь и Северодонецк. Еще пятеро боевиков "Л/ДНР" получили тюремные сроки

Еще пятеро участников террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" были приговорены к лишению свободы. Четверо из них получили по 13 лет тюрьмы, еще один - 10.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину заключенные вошли в состав оккупационных группировок страны-агрессора и участвовали в штурме украинских городов на востоке.
Так, к 13 годам тюрьмы были приговорены четыре боевика, которые захватывали Северодонецк. Сообщается, что украинские военные взяли злоумышленников в плен во время боевых действий вблизи Белогоровки в Луганской области.
По данным следствия, задержанными оказались местные жители, которые еще до полномасштабной войны присоединились к так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригаде "ЛНР", которая входила в состав 2-го армейского корпуса РФ. Там они активно участвовали в боях против ВСУ на Луганском направлении.
На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными за:
Еще один боевик был приговорен к 10 годам лишения свободы.
Установлено, что мужчина находился в составе так называемого "105-го стрелкового полка ДНР" 1-го армейского корпуса РФ. В рядах оккупационной группировки злоумышленник захватывал Мариуполь и другие населенные пункты Приазовья.
В июле подразделение передислоцировали в район Марьинки Донецкой области, где оккупанты обустроили боевые позиции с использованием бронетехники. Там украинские бойцы подбили российскую БМП, на которой передвигался боевик, и задержали его.
Суд признал фигуранта виновным за:
Напомним, мужчину, который помогал РФ и передавал данные об украинских военных в Лисичанске и Рубежном, засудили на 8 лет лишения свободы.
Кроме того, 15 лет тюрьмы получил мужчина, который сдавал своих односельчан российнам во время оккупации части Киевской области.
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