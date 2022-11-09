RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Захватывали Мариуполь и Северодонецк. Еще пятеро боевиков "Л/ДНР" получили тюремные сроки

Иллюстративное фото: пятеро боевиков "Л/ДНР" получили тюремные сроки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Еще пятеро участников террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" были приговорены к лишению свободы. Четверо из них получили по 13 лет тюрьмы, еще один - 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину заключенные вошли в состав оккупационных группировок страны-агрессора и участвовали в штурме украинских городов на востоке.

Так, к 13 годам тюрьмы были приговорены четыре боевика, которые захватывали Северодонецк. Сообщается, что украинские военные взяли злоумышленников в плен во время боевых действий вблизи Белогоровки в Луганской области.

По данным следствия, задержанными оказались местные жители, которые еще до полномасштабной войны присоединились к так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригаде "ЛНР", которая входила в состав 2-го армейского корпуса РФ. Там они активно участвовали в боях против ВСУ на Луганском направлении.

На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными за:

  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 258-3 (участие в террористической организации);
  • ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса.

Еще один боевик был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Установлено, что мужчина находился в составе так называемого "105-го стрелкового полка ДНР" 1-го армейского корпуса РФ. В рядах оккупационной группировки злоумышленник захватывал Мариуполь и другие населенные пункты Приазовья.

В июле подразделение передислоцировали в район Марьинки Донецкой области, где оккупанты обустроили боевые позиции с использованием бронетехники. Там украинские бойцы подбили российскую БМП, на которой передвигался боевик, и задержали его.

Суд признал фигуранта виновным за:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Напомним, мужчину, который помогал РФ и передавал данные об украинских военных в Лисичанске и Рубежном, засудили на 8 лет лишения свободы.

Кроме того, 15 лет тюрьмы получил мужчина, который сдавал своих односельчан российнам во время оккупации части Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныДНР