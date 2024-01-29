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Западу потребуется два года, чтобы произвести достаточное количество боеприпасов для Украины, - FT

Понедельник 29 января 2024 16:42
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Западу потребуется два года, чтобы произвести достаточное количество боеприпасов для Украины, - FT Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Западным оборонным компаниям потребуется два года, чтобы произвести достаточное количество боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

Издание отмечает, что западные страны вынуждены увеличивать поставки в Украину одновременно с наращиванием собственных оборонных арсеналов.

"Производители оружия живут с фундаментальной дилеммой: в мирное время, когда им нужен постоянный поток контрактов, у политиков нет стимула тратиться на оружие. Однако в периоды нестабильности расходы на оборону возрастают, что приводит к полному портфелю заказов, но длительным задержкам, поскольку компаниям не хватает квалифицированных работников для заполнения цепочки поставок", - говорится в материале.

При этом отмечается, что задержки особенно болезненны для тех, кто находится на передовой.

Один из руководителей высшего звена заявил изданию, что западным оборонным компаниям потребуется два года, чтобы произвести достаточное количество боеприпасов, чтобы украинские солдаты были обеспечены ими так же хорошо, как оккупанты.

Снаряды для Украины

В марте прошлого года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов для Украины. Он предусматривает предоставление ВСУ 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Однако уже в ноябре 2023 года ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев все еще рассчитывает получить полный пакет артиллерийских снарядов и призвал давить на лидеров ЕС по этому вопросу.

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