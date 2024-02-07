Западу нужно сделать больше, чтобы санкции против РФ стали более эффективными, - МИД Словении

"Война России в Украине идет уже третий год, и справедливого мира, к сожалению, не предвидится. Украинцы первыми хотят мира, и мы хотим, чтобы справедливый и прочный мир в Украине наступил как можно скорее. От войны страдает в первую очередь гражданское население, экономика и инфраструктура страны", - заявила она.

Министр добавила, что российское вторжение представляет угрозу для соседних стран и их экономик.

"Посмотрите на санкции, введенные ЕС: Я думаю, нам нужно сделать больше, чтобы санкции стали более эффективными. Они не работают для того, чтобы мы видели, как страдает (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин, вместо этого странам ЕС нужно приложить большие усилия, чтобы заменить российские товары. Мы должны найти новые меры, чтобы остановить российскую военную машину", - заявила Файон.

Она подчеркнула, что Европа не должна позволить Путину выиграть эту войну.

13-й пакет санкций против РФ

Ранее сообщалось, что ЕС приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля этого года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше поддержать Украину в долгосрочной перспективе. Но достичь соглашения о 13 пакетах санкций к следующему месяцу будет непросто, поскольку последний потребовал недель переговоров, писал Bloomberg.

Украинская сторона, в свою очередь, призвала ЕС в санкциях сосредоточиться на недопущении попадания высокотехнологичных западных компонентов в руки российской армии.

Ранее западные СМИ сообщали о том, что европейские производители алюминия, поддерживаемые четырьмя странами ЕС, настаивают на том, чтобы Евросоюз ввел эмбарго на дешевый импорт этого металла из России в рамках ожидаемого пакета санкций, который ознаменует два года с момента вторжения в Украину.

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