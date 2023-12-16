ua en ru
Сб, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На западе и севере мокрый снег, местами гололедица: погода на завтра

Суббота 16 декабря 2023 16:41
UA EN RU
На западе и севере мокрый снег, местами гололедица: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 17 декабря, на западе и севере ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. В западных, северных, днем и в центральных и Харьковской областях небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без существенных осадков", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер ожидается юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15- 20 м/с.
На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -1 до +2 ночью и от +2 до +5 днем;
  • на севере будет колебаться от -3 до +1 ночью и от +2 до +4 днем;
  • на юге будет колебаться от -4 до 0 ночью и от +2 до +5 днем;
  • на востоке будет колебаться от -7 до -3 ночью и от -1 до +1 днем.
  • На западе и севере мокрый снег, местами гололедица: погода на завтра

Фото: погода на 17 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно. Небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -1 до +4, а днем от 0 до +5. В Киеве ночью около 0 и днем от +2 до +5.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Залужный планирует новое контрнаступление в следующем году, - Welt
Залужный планирует новое контрнаступление в следующем году, - Welt
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет