На западе Украины завтра ожидается густой туман

По данным метеорологов, завтра в западных областях ожидается туман с примерной видимостью около 200-500 м.

"I уровень опасности", - подчеркнули в центре.

Они также отметили, что подобные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз погоды на выходные.

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