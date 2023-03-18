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На западе Украины завтра ожидается густой туман

Фото: на западе Украины завтра ожидается густой туман (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 19 марта, на западе Украины ожидается туман. Водителей предупредили об опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

По данным метеорологов, завтра в западных областях ожидается туман с примерной видимостью около 200-500 м.

"I уровень опасности", - подчеркнули в центре.

Они также отметили, что подобные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз погоды на выходные.

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