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На западе Украины ожидаются заморозки: прогноз погоды на завтра

Вторник 01 октября 2024 15:35
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На западе Украины ожидаются заморозки: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 2 октября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода без осадков. Однако в западных областях прогнозируются заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Завтра ветер юго-восточный, в северных, Винницкой и Одесской областях - северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, а на побережье морей - до 14. Днем столбики термометров поднимутся до +16 +21 градуса, на востоке и юго-востоке - до +25.

В западных областях ночью ожидается +1 +6 градусов, на Закарпатье и Прикарпатье возможны заморозки на почве до 0 -3 градусов, днем +12 +17.

На высокогорье Карпат ночью температура будет колебаться от +3 до -2 градусов, а днем - 8-13 градусов тепла.

На западе Украины ожидаются заморозки: прогноз погоды на завтра

Погода в столичном регионе

В Киевской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северный, 5-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +6 +11 градусов, а днем +16 +21.

В столице завтра ночью ожидается +8 +10 градусов, а днем - +17 +19.

Сентябрь этого года стал самым теплым в Киеве с 1881 года, превзойдя предыдущий рекорд прошлого года, который теперь занимает второе место. В течение месяца в столице было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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