В ряде городов Украины поступили сообщения о "минировании": список

В ряде областей Украины сообщают о массовых "минировании" зданий. Речь идет о школах, а также городских советах.

О том, что известно о массовых минированиях в Украине - в материале РБК-Украина .

Ивано-Франковск

В комментарии "Суспільному" глава сектора коммуникации полиции в области Андрей Яцкив сообщил о "заминировании" девяти школ города. Сейчас учеников, а также персонал учебных заведений эвакуировали.

Сообщение о возможном заминировании поступило в полицию от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в регионе. Сейчас соответствующие органы проводят проверку полученной информации. На месте происшествия работают специалисты по взрывоопасным предметам и оперативно-следственные группы для выяснения всех обстоятельств.

Полтава

В частности сообщения о "минировании" школ поступили и в Полтаве.

По словам представителя Полтавского районного управления полиции Василий Зуб, в сообщении не уточнялись конкретные школы. Сейчас полиция проводит проверку всех образовательных учреждений города. Ученики и сотрудники учебных заведений были эвакуированы.

Львов

Также получено сообщение о возможном заминировании помещения городской Ратуши. Как рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, из помещения мэрии выводят всех работников.

Волна "заминирований"

14 октября по Украине прокатилась волна массовых "заминирований". В ряде регионов страны неизвестные лица сообщили о якобы минировании школ, административных зданий, органов власти, министерств и судов. Это заставило полицию начать проверки в нескольких областях.

В частности, объекты проверяли в Киеве, Сумской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Днепропетровской, Ровенской и Николаевской областях.

Такие инциденты не являются новыми и часто используются как форма психологического давления или попытки дестабилизировать ситуацию в стране, особенно в условиях войны.

Позже выяснилось, что большинство сообщений о "минировании" поступали с российских IP-адресов.