На западе туман, а в Крыму - небольшой дождь: прогноз погоды на завтра

По прогнозу синоптиков, в западных областях ночью и утром местами будет образовываться туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, а в южных регионах от 11 до 16 градусов тепла. При этом днем ожидается от 22 до 27 градусов тепла.

В Карпатах прогнозируется ночью от 4 до 9 градусов тепла, а днем от 16 до 20 градусов тепла.

Погода в столичном регионе

В Киеве и области на завтра прогнозируется малооблачная погода и без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет колебаться от семи до 12 градусов тепла, а днем повысится до 22 - 27 градусов выше нуля.

В Киеве ночью ожидается от девяти до 11 градусов тепла, а днем - от 24 до 26 градусов тепла.