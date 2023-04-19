На Западе вызывает обеспокоенность дела против бывших украинских реформаторов, - The Guardian

Под видом борьбы с коррупцией в Украине возможны случаи "ложного обвинения" бывших реформаторов, которые пришли на государственную службу из бизнеса. Это вызывает обеспокоенность у западных союзников способности Украины эффективно использовать миллиарды европейских фондов для восстановления после войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как отмечается в материале, если окажется, что борьбой с коррупцией в Украине манипулируют, это может снизить привлекательность Украины для международных инвесторов и таких организаций, как МВФ.
В частности, в статье упоминаются уголовные дела НАБ
Один из неназваных американских политиков утверждает, что "независимо от мотивации судебного преследования, осуждение и лишение свободы видных и проверенных реформаторов - катастрофа для Украины... Если так будет продолжаться, то это серьезно подорвет способность Украины привлекать честных умных людей для руководства, восстановления, п
Обеспокоенность была выражена Государственному департаменту США и Министерству иностранных дел Великобритании, и ее частично разделяют украинские активисты по борьбе с коррупцией.
Екатерина Рыженко из Transparency International Украина заявила, что эти дела выявили серьезные проблемы в работе антикоррупционных органов Украины и призвала провести проверку НАБУ.
Подробнее о том, что стоит за резонансными делами НАБУ против экс-чиновников - читайте в статье РБК-Украина.