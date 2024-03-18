На западе снег и гололедица, на остальных территориях дожди: погода на завтра

Завтра, 19 марта, в западных областях ожидается снег, а также местами гололедица на дорогах. На остальной территории возможны дожди.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"В западных областях снег, днем с дождем, на дорогах местами гололедица; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 0-5 мороза, днем 1-6 тепла. На остальной территории дожди, ночью с мокрым снегом; в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ночью и утром местами туман; ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью от 3 тепла до 2 мороза (в Крыму 1-6° тепла), днем 4-9 тепла, на юго-востоке страны до 13", - пишет пресс-служба.
Температура:
Фото: погода на 19 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Облачно. Дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +3 до -2, а днем от +4 до +9. В Киеве тем временем ночью от 0 до +2, а днем от +5 до +7.
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