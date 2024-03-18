На западе снег и гололедица, на остальных территориях дожди: погода на завтра

"В западных областях снег, днем с дождем, на дорогах местами гололедица; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 0-5 мороза, днем 1-6 тепла. На остальной территории дожди, ночью с мокрым снегом; в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ночью и утром местами туман; ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью от 3 тепла до 2 мороза (в Крыму 1-6° тепла), днем 4-9 тепла, на юго-востоке страны до 13", - пишет пресс-служба.

Температура:

на западе будет колебаться от -1 до -4 ночью и от +2 до +8 днем;

на севере будет колебаться от 0 до +4 ночью и от +5 до +8 днем;

на юге будет колебаться от +0 до +5 ночью и от +6 до +12 днем;

на востоке будет колебаться от +1 до +5 ночью и от +8 до +12 днем.

Фото: погода на 19 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно. Дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +3 до -2, а днем от +4 до +9. В Киеве тем временем ночью от 0 до +2, а днем от +5 до +7.