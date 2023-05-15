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На западе дожди с грозами, а на юге - до +25: прогноз погоды на завтра

Фото: на западе Украины ожидаются дожди с грозами (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 16 мая, на западе Украины ожидаются дожди с грозами, при этом на юге страны прогнозируется потепление до +25 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра в Украине ожидается переменная облачность.

В западных областях прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами, а на остальной территории будет без существенных осадков.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. В западных областях местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8 +13 градусов, а днем +18 +23. В южной части страны температура воздуха поднимется до +25. При этом на высокогорье Карпат ночью ожидается +4 +9 градусов, а днем +9 +14.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в мае.

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Погода в Украине