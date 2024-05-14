На защите неба. Как мобильные огневые группы ПВО сбивают российские дроны и ракеты

За более чем два года полномасштабной войны украинским силам ПВО пришлось научиться вещам, которые до них не делал никто в мире. Потому что никто раньше не сталкивался в своем небе с таким количеством дальнобойных ракет и дронов. Несмотря на опыт и умения военных, Украине крайне не хватает ракет к системам ПВО, которых, кстати, тоже недостаточно для закрытия неба.

Чтобы усилить защиту от вражеского оружия, в Украине активно работают мобильные огневые группы. РБК-Украина провело день с одним из таких подразделений. Больше – в репортаже ниже.

ПВО на страже

Как только раздается сигнал воздушной угрозы, на стражу выходят защитники неба. Мобильная огневая группа по сигналу оперативно выезжает на необходимую позицию и быстро разворачивает комплекс для перехвата и уничтожения вражеских объектов.

Скорость здесь играет огромную роль, ведь именно от работы этих ребят зависит безопасность украинцев. Мы слышим в утренних отчетах – силами ПВО были уничтожены вражеские цели, а за этим стоит огромный профессионализм защитников.



Пока идут приготовления, командир взвода мобильно-огневых групп "Чужой" рассказывает, что огневая группа снабжена ПЗРК, стрелковым оружием, КАНИК, Браунинг и М-75. Для каждого вида целей может применяться разное оружие.

"ПЗРК, на мой взгляд, самый эффективный. По "шахедам" мы работаем стрелковым оружием. Мы пытаемся поражать все воздушные цели, но по "шахедам" – это "Браунинг", пулеметы".

Радиолокационные войска предупреждают военных заранее - так у них есть время, чтобы подготовиться для поражения цели, а потом, как говорят бойцы, "ничего сложного".

"Акустическое и визуальное наблюдение. Мы ведем наблюдение за сектором своей ответственности. Как только мы видим какую-то цель, слышим – мы направляем оружие и пытаемся его поразить", – говорит он.

"К бою готов!" - на зенитной установке завершились приготовления и теперь группе осталось ожидать указаний, чтобы открыть огонь при попадании вражеского объекта в зону ответственности.

Оборона неба – достаточно скрупулезный процесс, зависящий от многих людей и слаженной работы наблюдателей-наводчиков и операторов. Каждое действие должно быть осуществлено с максимальной точностью, ведь от этого зависит, удастся ли отбить атаку.

Все начинается с сигнала от радиолокационных войск. Они первые знают о враждебных целях и передают командиру огневой группы. Далее – нужно произвести расчет. Бойцы показывают свое самодельное устройство – азимутальный круг, и с улыбкой признаются, что хоть оно и на первый взгляд простое – однако очень эффективное.

"Азимутальный круг необходим для того, чтобы правильно обнаружить цель. Когда мы получаем команду, например, летящую по азимуту 30, под углом на 90 или на 120, мы сразу ориентируемся. И соответственно, помощник или водитель дает команду стрелку, куда ему как направить, где поражать цель", – говорит один из бойцов.

Когда дают команду готовности, наводчик садится за установку, которая начинает вращаться вокруг себя. Он внимательно смотрит в небо на 360 градусов, не совершая ни движения.

Наводчики – это глаза целой группы, особенно в ночное время. Ведь ночью найти цель гораздо труднее. Здесь нужно ориентироваться не только на координаты, но и сначала акустически определить, где движется шахед или ракета, затем с помощью прожектора осветить ее, чтобы стрелки смогли уничтожить цель. Признаются, что ночью очень тяжело и чувствуют еще большую ответственность, чтобы защитить Украину от террористов.

"Днем наводить легче. Ночью сначала слышишь акустически, направляешь и ловишь контакт с врагом", – говорит воин "Скала", показывающий прибор для наблюдения, похожий на большой бинокль.

Ночью наблюдатели пускают в небо большой светлый луч – он подсвечивает черное небо, на фоне которого летит "шахед". Он похож на большое белое насекомое и когда луч его разоблачает, начинается стрельба. Несколько секунд – взрыв и иранская "птичка" падает на землю.

Оператор крупнокалиберного пулемета демонстрирует свое оружие, замечаем у него на шевроне позывной "Фартовый" – видимо, его дали из-за удачи в боевой работе. Но только на фарт здесь опираться нельзя. Огонь открывают еще до того, как шахед подлетит в сектор, так увеличивается вероятность попадания. Россияне пытаются сделать все возможное, чтобы достичь цели и постоянно меняют тактику.

"Они сначала шли на низких высотах, сейчас поднимаются немного выше, чтобы усложнить нам работу, но пока мы справляемся с этой задачей".

Для войск ПВО очень важна скорость. Когда радиолокационная разведка сообщает о целях, счет идет на минуты, особенно если это ракета. То, что военные щепетильно описывают в инструкциях собственные действия, на деле происходит в одно мгновение.

"Мобильная группа выезжает на позицию, заряжаемся, сводим и ищем цель в воздухе. Наводчик дает трассерами нам указания и мы двигаемся", – говорит один из бойцов.

Чаще ПВО работают на опережение, то есть стреляют перед целью, а не ведут ее. Но бывает разное.

Командир взвода мобильно-огневых групп "Чужой" рассказывает, что цели у россиян всегда меняются. По наблюдениям атака от атаки отличается тем, что где-то она террористическая, то есть россияне атакуют гражданские объекты, а некоторые атаки направлены на объекты критической инфраструктуры. Потому работы пока хватает.

Мобильная огневая группа защищает небо с начала полномасштабной войны. С первых дней защитники уже достаточно эффективно работали, и это подтверждается количеством сбитых целей. Сегодня количество сбитых ракет и дронов уменьшилось – несмотря на то, что украинские военные противовоздушной обороны, наоборот, с каждым разом становятся все более опытными, а их действия совершенными.

Из-за большой паузы в поставках оружия и боеприпасов иногда элементарно нечем сбивать. Россияне смогли уничтожить Трипольскую ТЭС из-за того, что в какой-то момент у сил ПВО закончились ракеты. Поэтому крайне важно сегодня иметь не только то оружие, благодаря которому воины защищают украинскую землю, но и то, которое помогает защищать украинское небо.