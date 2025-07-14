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Защиту прав вкладчиков банков усилят: Рада рассмотрит доработанный законопроект

Понедельник 14 июля 2025 10:00
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Защиту прав вкладчиков банков усилят: Рада рассмотрит доработанный законопроект Фото: Верховная Рада рассмотрит доработанный законопроект по защите прав вкладчиков банков (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Права вкладчиков банков (физических лиц в т.ч. ФЛП) существенно усиливают. Соответствующие изменения предусмотрены доработанным законопроектом №13007-д, который единодушно одобрил и рекомендовал для включения в повестку дня Верховной Рады профильный комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бизнес.Цензор".

По данным журналистов в законопроект №13007-д, в частности, заложена норма, что в дальнейшем всем физическим лицам, которые имеют вклады и депозиты в обанкротившемся банке, не придется подавать заявление на возврат средств сверх гарантированной суммы (заявлять кредиторские требования).

Еще одна важная новация - получение возмещения от Фонда становится бессрочным. Поэтому деньги, которые кредитор не забрал в период ликвидации банка, он сможет получить непосредственно в ФГВ без ограничений во времени.

Кроме защиты вкладчиков, законопроект направлен на минимизацию ликвидаций банков. Он упрощает технические аспекты привлечения инвесторов к спасению проблемных учреждений, позволяя, в частности, выбирать нескольких инвесторов для одного банка.

"Многолетняя практика вывода банков с рынка показала имеющиеся законодательные пробелы, которые следует устранить. Этот пакет изменений будет способствовать сохранению активов банков и обеспечит лучшую защиту вкладчиков и кредиторов", - отметил Руслан Гриценко, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.

Проект 13007-д устанавливает и четкие сроки для обжалования результатов аукционов по продаже активов обанкротившихся банков - не более одного месяца. Это, по мнению инициаторов законопроекта, должно остановить злоупотребления со стороны связанных с банком лиц, которые затягивают реализацию активов через суды.

Стоит отметить, что проект поддерживается Национальным банк Украины как такой, который улучшает взаимодействие с Фондом гарантирования вкладов.

"В частности, согласно предложенным изменениям, предлагается предусмотреть право Национального банка предоставлять Фонду информацию о банке, который по профессиональному суждению Национального банка может быть отнесен к категории проблемного или неплатежеспособного, что позволит Фонду вовремя начинать подготовку к выводу неплатежеспособного банка с рынка", - сообщили в НБУ.

Что известно о законопроекте №13007-д

Предлагаемый к голосованию ВРУ проект №13007-д базируется на законопроектах 13007 и 13007-1 и является результатом сотрудничества всех, кто обеспечивает финансовую стабильность в государстве: рынка, чиновников, парламентариев и регуляторов.

Верховная Рада может рассмотреть его в первом чтении уже в ближайшее время. Документ, по словам его соавтора, главы профильного комитета Даниила Гетманцева, закладывает законодательные основы для уменьшения рисков для банковской системы в условиях войны и обеспечения лучшей защиты вкладчиков в случае банкротства банка.

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