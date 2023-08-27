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Защита, гарантии безопасности и прочее. Зеленский анонсировал мощные новости на сентябрь

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Международная активность Украины в сентябре будет не меньше, чем на этой неделе. Начали готовиться к мощному месяцу.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели", - пишет президент. 

Защита 

Украина ожидает решения партнеров относительно новых оборонных пакетов для наших воинов. Речь идет об артиллерии, бронетехнике, ПВО, ракетах и средствах для разминирования. 

Гарантии безопасности

Вскоре следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности.

"Постоянно добавляем содержания первому Форуму оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир нуждается в большей силе для своей защиты. Вместе имеем такой потенциал и продемонстрируем его", - добавляет президент. 

По словам Владимира Зеленского, Украина также готовится к международным мероприятиям, в частности сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Саммита первых леди и джентльменов. Продовольственная безопасность мира будет стоять в приоритете. Также в течение недели ожидаются несколько совещаний по этим вопросам.  

"На днях принято новое санкционное решение Соединенных Штатов против российских физических и юридических лиц, которые были привлечены к преступной депортации украинских детей с нашей временно оккупированной территории. Это важный шаг. Украина благодарна за него. Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров", - отмечает Владимир Зеленский. 

Депортация детей 

"Депортация детей, сознательное и системное стремление лишить их любой связи с родными, попытки научить их ненависти к родной стране - это российская геноцидная политика, которая заслуживает одинакового осуждения всеми в мире", - пишет президент.

Владимир Зеленский поблагодарил каждую страну и международные институты, которые помогают восстановить справедливость.

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