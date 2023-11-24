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Защитники показали фото ночной работы мобильной ПВО по "Шахедам"

Сумская область, Пятница 24 ноября 2023 14:25
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Защитники показали фото ночной работы мобильной ПВО по "Шахедам" Фото: защитники показали фото ночной работы мобильных групп ПВО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Наталья Юрченко

Мобильные огневые группы усиливают украинскую противовоздушную оборону, уничтожая вражеские "Шахеды". Военные показали фото ночной работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных сил ВСУ в Facebook.

На опубликованных кадрах показана ночная работа бойцов огневых групп в Сумской области. Защитники уничтожили российские дроны-камикадзе, которыми оккупантами пытались атаковать украинские объекты.

"Ежедневно на Сумском направлении Северной операционной зоны для прикрытия военных объектов и объектов критической гражданской инфраструктуры на боевое дежурство заступают сотни мобильных огневых групп по противовоздушной обороне", - отметил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, в последнее время оккупанты пытаются повысить эффективность дронов-камикадзе путем использования их в темное время суток. Но, несмотря на это, украинские защитники готовы круглосуточно выявлять и уничтожать враждебные цели.

Фото: защитники показали фото ночной работы мобильных групп ПВО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Российские атаки

Российская армия почти каждую ночь пытается атаковать Украину, запуская дроны-камикадзе иранской разработки. Эта ночь не стала исключением. Захватчики выпустили три "Шахеда" с юго-восточного направления. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские дроны.

Оккупанты пока не наносят массовых атак, как в прошлом году. Разведка считает, что россияне накапливают ресурсы для нанесения ударов по энергетике зимой.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что Россия могла накопить до 900 дальнобойных высокоточных ракет.

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