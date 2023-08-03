Защитники за месяц обезвредили четыре вражеских ДРГ на севере Украины
Российские диверсанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Украины. За месяц наши защитники на севере ликвидировали четыре вражеских ДРГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Telegram.
По его словам, в течение июля на севере Украины было зафиксировано четыре попытки проникновения на территорию Украины диверсионных разведывательных групп врага. Это произошло на границе с Россией в пределах Черниговской и Сумской областей.
"Эти случаи были зафиксированы в темное время суток, однако это не помешало пограничникам на наблюдательных постах своевременно заметить диверсантов и открыть огонь на поражение", - отметил Наев.
Для обезвреживания российских диверсантов привлекали также подразделения Сил обороны, ССО, минометные расчеты, противодиверсионные резервы и спецназовцев Центра специальных операций "Альфа".
Командующий добавил, что на северной границе продолжают улучшать видеонаблюдение, минирование возможных путей пересечения границы и обустройство минированных непроходимых лесных полос.
Фото: на севере Украины за месяц обезвредили четыре вражеских ДРГ (t.me/SerhiyNaiev)
Попытки россиян прорваться в Украину
Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются выявить расположение военных, а также минирование территории.
В частности, 27 июля Силы обороны отбили атаку российских диверсантов в Сумской области.
Недавно, ночью 1 августа, российская ДРГ пыталась прорваться на украинскую территорию со стороны России. Это произошло в Черниговской области.
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