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Защитники Мариуполя завоевали 16 медалей на международных соревнованиях в Мадриде

Фото: защитники Мариуполя завоевали 16 медалей на международных соревнованиях в Мадриде
Автор: Александр Мороз

Четыре защитника Мариуполя Роман Мещеряков, Сергей Дубов, Михаил Будыка и Сергей Стратичук представили Украину в составе сборной на соревнованиях Strong Spirit Games, состоявшихся 11 октября в Мадриде в рамках спортивного фестиваля Arnold Classic Europe. Они принесли в командный зачет 16 медалей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу команды.

Сергей Стратичук завоевал 7 медалей в своей категории: золото за жим лежа, гребли (на время, дистанцию и в команде), рывок гири, эйрбайк, а также серебро за жим лежа на максимум. Также защитник выиграл соревнования по Стронгмену в сверхтяжелой категории на World Strongman Championship в рамках фестиваля Arnold Classic 2024.

Сергей Дубов получил 5 медалей в своей категории: золото за лежащий жим, рывок гири и эйрбайк, а также серебро в гребле на 100 м и за 100 сек.

"Для достижения таких результатов нужны регулярные тренировки, жажда качественной жизни и желание превосходить собственные результаты", - отметил пограничник Сергей Дубов.

Три медали принес команде Михаил Будика: две серебряные в жиме лежа (на раза и максимум) и бронзу в рывке гири. Еще одно серебро завоевал Роман Мещеряков в эйрбайке.

"Для меня это личная победа над собой, ведь 4 месяца назад, я не мог поднять гантель даже один раз", - рассказал Мещеряков.

Готовиться к соревнованиям защитникам помогало ОО "Сердце Азовстали", которое занимается защитниками Мариуполя. Общественная организация также стала партнером Федерации Стронгмена Украины, являющимся одним из организаторов соревнований Strong Spirit Games.

Напомним, что "Сердце Азовстали" - это проект Рината Ахметова, оказывающий комплексную помощь защитникам и защитницам Мариуполя, защищавшим город с февраля по май 2022 года.

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Ринат АхметовМариупольМадрид