Защитники Бахмута получили еще один автомобиль при содействии Favbet Foundation

Речь идет о 7-местном автомобиле KIA Carnival.

Автомобиль уже работает на окраинах города Бахмут и оперативно перемещает личный состав подразделений ВСУ.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 115 автомобилей, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.