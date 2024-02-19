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Защитники из 3 ОШБР и 47 ОМБр поблагодарили киевлян и Кличко за вовремя оказанную помощь дронами

Фото: защитники из 3 ОШБР и 47 ОМБр поблагодарили киевлян и Кличко за вовремя оказанную помощь дронами (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Магура" и 3 отдельной штурмовой бригады поблагодарили столичную общину и мэра Киева Виталия Кличко за переданные FPV-дроны. Эта помощь была очень своевременна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 9 армейского корпуса.

"FPV-дронов много не бывает!!! То, что крайне необходимо на передовой, то, что помогает уничтожать оккупантов, то, что спасает жизнь, то, за чем будущее успешных операций. Работаем вместе на победу! Спасибо всем волонтерам за существенную поддержку. Особая благодарность Киевской громаде и лично мэру города, Виталию Кличко", - отмечается в сообщении.

Также бойцы 47 ОМБр и 3 ОШБр записали видео со словами благодарности киевлянам и Виталию Кличко.

"Спасибо Киевской общине и мэру Киева Виталию Кличко за своевременно оказанную помощь - партию FPV-дронов 47 механизированной бригаде и 3 штурмовой бригаде, которые воюют на Авдеевском направлении", - говорят защитники.

 

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко отправил партию FPV-дронов 23 батальона спецназначения. Также сообщалось, что братья Кличко передали несколько крупных партий FPV-дронов защитникам Авдеевки.

Также Виталий Кличко сообщал, что из 7 млрд гривен, которые закладывались в бюджет города Киева в 2023 году на ВСУ, более миллиарда гривен было выделено по запросам военных именно на приобретение дронов.

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Виталий КличкоДрони