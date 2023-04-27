Защитник сборной Украины заявился на драфт НБА-2023

20-летний украинец выставил свою кандидатуру на драфт этого года. Он попал в список 42-х иностранцев, заявившихся на межсезонное мероприятие.

Ковляр попал в категорию early-entrance. Относительно защитника нет возрастных ограничений, но в случае необходимости он сможет отозвать свою заявку до 31 мая. Сам драфт НБА-2023, на котором выберут 60 новичков, запланирован на 22 июня.

Нынешний сезон Ковляр провел в составе "Калева". Украинец выступал в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, эстонской Мейстрилиге, Кубке Европы ФИБА и Европейской северной басктебольной лиге. Средние цифры в ЛЕБЛ – 13 очков, 3 подбора и 4.1 передачи за 23 минуты на паркете.

Ковляр является воспитанником южненского "Химика". Также защищал цвета эстонского "Тарту". Зимой защитник дебютировал в составе сборной Украины, сыграв в поединках отбора к ЧМ-2023 против Италии и Нидерландов.