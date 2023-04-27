RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Защитник сборной Украины заявился на драфт НБА-2023

Фото: Александр Ковляр в цветах "Калева" (facebook.com/bckalevcramo)
Автор: Антон Федорцив

На процедуру выбора клубами Национальной баскетбольной ассоциации новых игроков подал заявку защитник эстонского "Калева" и сборной Украины Александр Ковляр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

20-летний украинец выставил свою кандидатуру на драфт этого года. Он попал в список 42-х иностранцев, заявившихся на межсезонное мероприятие.

Ковляр попал в категорию early-entrance. Относительно защитника нет возрастных ограничений, но в случае необходимости он сможет отозвать свою заявку до 31 мая. Сам драфт НБА-2023, на котором выберут 60 новичков, запланирован на 22 июня.

Нынешний сезон Ковляр провел в составе "Калева". Украинец выступал в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, эстонской Мейстрилиге, Кубке Европы ФИБА и Европейской северной басктебольной лиге. Средние цифры в ЛЕБЛ – 13 очков, 3 подбора и 4.1 передачи за 23 минуты на паркете.

Ковляр является воспитанником южненского "Химика". Также защищал цвета эстонского "Тарту". Зимой защитник дебютировал в составе сборной Украины, сыграв в поединках отбора к ЧМ-2023 против Италии и Нидерландов.

К слову, накануне "Прометей" потерпел поражение от "Тюрк Телекома" в полуфинале Еврокубка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАСборная УкраиныБаскетбол