Защитник сборной Украины перешел в английский клуб

24-летний оборонец подписал контракт до лета 2028 года. Предыдущим клубом Таловерова был австрийский ЛАСК из Линца, за который он играл с 2023-го.

"Плимут" выступает во втором по силе дивизионе английского футбола - Чемпионшипе. После 29-ти туров новый клуб украинца имеет в активе 22 пункта и идет в таблице на последнем, 24-м месте.