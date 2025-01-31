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Защитник сборной Украины перешел в английский клуб

Фото: Максим Таловеров (x.com/LASK_Official)
Автор: Андрей Костенко

Защитник сборной Украины Максим Таловеров стал игроком английского "Плимута".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

24-летний оборонец подписал контракт до лета 2028 года. Предыдущим клубом Таловерова был австрийский ЛАСК из Линца, за который он играл с 2023-го.

"Плимут" выступает во втором по силе дивизионе английского футбола - Чемпионшипе. После 29-ти туров новый клуб украинца имеет в активе 22 пункта и идет в таблице на последнем, 24-м месте.

 

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