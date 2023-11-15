ua en ru
Ср, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Защитник "Нэшвилла" наказал драчуна, тафгай "Кэпиталз" справился с двумя: драки вечера НХЛ

Среда 15 ноября 2023 13:29
UA EN RU
Защитник "Нэшвилла" наказал драчуна, тафгай "Кэпиталз" справился с двумя: драки вечера НХЛ Фото: Дилан Макилрат легко разобрался с Киганом Колесаром (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Шайбами и схватками на льду обернулись домашние матчи "Вашингтон Кэпиталз" и "Нэшвилл Предаторз" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

В столице бойцовские навыки решили продемонстрировать защитник хозяев Дилан Макилрат. Опытный канадец неожиданно вышел из себя и грубо снес вингера "Вегас Голден Найтс" Йонаса Реннбьерга, а также налетел на Кигана Колесара.

С последним и завязалась потасовка. Соотечественник навязать свой сценарий стычки Макилрату не сумел. Он пропустил немало ударов, а сам смог лишь раз ответить левой в подбородок. Это ускорило конец боя, и Колесар вскоре оказался на коленях. Драчуны получили по 5 минут штрафа.

В свою очередь в штате Теннесси защитник "Предаторз" Жереми Лозон справился с хулиганом "Анахайм Дакс" Радко Гудасом. Опытный чех в середине второго периода "въехал" в корпус крайнему нападающему "Нэшвилла" Филипу Форсбергу.

Разобраться с обидчиком решил Лозон. Он схватил ветерана за шею и начал избивать. Тот энергично отвечал, но постепенно потерял инициативу. В конце концов канадец повалил грубияна на лед и еще несколько раз "прописал" сверху. Наказание было традиционным – пятиминутный штраф.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Не время говорить. Почему Украина далека от мирной сделки с РФ и что об этом думает Запад
Не время говорить. Почему Украина далека от мирной сделки с РФ и что об этом думает Запад
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом