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Защитник "Коламбуса" озверел из-за фола, форвард "Анахайма" вырубил двоих: драки вечера НХЛ

Фото: Эрик Гудбрансон изрядно отомстил за грязный прием оппонента (dispatch.com)
Автор: Антон Федорцив

Регулярное первенство Национальной хоккейной лиги 2023/24 фактически каждый день генерирует зрелище для поклонников стычек на льду. В очередной игровой день знаковые сражения состоялись в Коламбусе и Анахайме.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

В столице штата Огайо защитник "Блю Джекетс" Эрик Гудбрансон по мотивам одного эпизода заработал 27 минут штрафа. Он успел "помахаться" с несколькими хоккеистами "Флориды".

Главной мишенью хулигана "Коламбуса" стал форвард "Пантерз" Ник Казинс. Вражда началась с толчка последним Гудбрансона в борт в начале второго периода. А в середине 20-минутки боевой канадец отплатил обидчику – схватил за шею, бросил на лед и начал яростно избивать. Казинса от расправы спасли вместе рефери, соперники и одноклубники.

 

 

Зато центрфорвард "Анахайма" Райан Строум выбрал два объекта атаки – вингера "Виннипега" Кайла Коннора и его одноклубника Марка Шайфли. В первого драчун грубо въехал, а второму досталось за попытку мести.

Строум и Шайфли обменялись несколькими сильными ударами. Постепенно инициативой завладел форвард "Дакс". После точного бокового центральный нападающий гостей немного "поплыл". В конце концов Строум еще несколькими ударами отправил Шайфли на лед. За свои "подвиги" хулиган "Анахайма" получил удаление до конца поединка.

К слову, шведский голкипер "Миннесоты" Густавссон стал первым героем дня с шатаутом против "Сиэтла".

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