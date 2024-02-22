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Защитник "Флайерс" отправил на лед оппонента, хулиган "Ойлерз" потерпел неудачу: драки вечера НХЛ

Фото: Корри Перри и Паркер Уотерспун провели спарринг на канадской земле (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги запомнился столкновениями на ледовых аренах в Чикаго и Эдмонтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

В штате Иллинойс в начале третьего периода сбросили краги форвард "Чикаго" Риз Джонсон и защитник "Филадельфии" Ник Силер. Мотивом к спаррингу стал игровой эпизод несколько секунд до того у ворот "Флайерс".

Силер завладел инициативой практически сразу. Он несколько раз попал в голову и корпус оппонента, а тот сумел сбросить шлем хулигана. Постепенно пыл гостя площадки погас, но он таки дожал Джонсона и заставил оказаться на льду. Оба получили по 5 минут штрафа.

 

 

В провинции Альберта выяснить отношения решили вингер "Эдмонтона" Кори Перри и защитник "Бостона" Паркер Уотерспун. Они тоже сцепились у ворот, когда эпицентр событий сместился в центр площадки.

Известный тафгай Перри попытался "погасить" соперника рядом выпадов. Впрочем, Уотерспун оказался крепким орешком. Он выдержал удары нападающего "Ойлерз", а затем контратаковал – попал правой в челюсть и заставил Перри присесть на колено. В конце концов последнему пришлось идти в клинч.

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НХЛХоккей