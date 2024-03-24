Защитник "Детройта" избил оппонента, тафгай "Торонто" на коне: драки вечера НХЛ

Любители кулачных боев в Национальной хоккейной лиге получили желаемое от поединков в Нэшвилле и Торонто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков .

В штате Теннесси в потасовку перерос обычный игровой эпизод. Нападающему "Нэшвилла" Филипу Форсбергу не понравилось рвение, с которым защитник "Детройта" Мориц Зайдер пытался отобрать шайбу у борта.

Скандинав толкнул оппонента, а тот ответил "взаимностью". 29-летний Форсберг решил, что сможет проучить на семь лет младшего немца. Однако тот быстро перехватил инициативу и нанес сопернику немало ударов в голову. Шведский вингер даже перестал отвечать, поэтому в стычку вмешались рефери.

В провинции Онтарио драка завязалась в третьем периоде. Хулиган "Торонто" Макс Доми и форвард "Эдмонтона" Маттиас Янмарк сначала потолкались, а затем сбросили краги за воротами "Мейпл Лифс".

Сначала оба драчуна изрядно вкладывались в каждый удар. Но постепенно Доми взял верх и несколько раз попал оппоненту в голову. Правда, немного потерял равновесие и решил утащить Янмарка за собой на лед. На скамейке штрафников спарринг-партнеры провели по 5 минут.