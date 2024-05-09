Защищал аэропорт Донецка и имеет звание герой Украины. Что известно о новом командующем ССО

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 мая, подписал указ о назначении нового командующего ССО. Им стал Александр Трепак.

Что о нем известно читайте в материале РБК-Украина.

Александр Трепак родился 15 сентября 1976 года в семье военнослужащего. Именно поэтому после окончания школы, в 1993 году выбрал военную карьеру. Он является военным в четвертом поколении.

Начало военной карьеры

Свою карьеру он начал еще в 1993 году - тогда он смог занять ряд должностей в разведывательных подразделениях. Он прослужил в нескольких видах разведки: военной, радиоразведке и информационной. Там он получил позывной "Редут".

В 2008 году Трепак начал проходить службу в рядах 3-го отдельного полка специального назначения оперативного командования "Юг" Сухопутных войск, штаб которого расположен в городе Кропивницкий. Во время службы там он стал командиром отряда специального назначения.

Служба в АТО и защита аэропорта Донецка

Участие в антитеррористической операции Трепак принимал с начала 2014 года. В июне того же года группа специального назначения во главе с Трепаком проводила операцию по поиску и эвакуации тяжелораненого командира Центра обеспечения бронетанковым вооружением полковника Владимира Чобитка неподалеку Бахмута.

Тогда Александр Трепак вместе с группой бойцов смог захватить блокпост российских боевиков на въезде в Бахмут и удерживал его в течение трех часов. Это позволило обеспечить коридор безопасности для доставки второй подгруппой командира центра к месту эвакуации вертолетом.

В бою он получил пулевое ранение в ногу, но отказался от эвакуации и двое суток руководил отражением атак российских боевиков на Центральную артиллерийскую базу вооружения в поселке Парасковиевка Бахмутского района Донецкой области.

Трепак прошел лечение в госпитале и с 27 августа по 3 октября 2014 года занимал должность старшего военного начальника по обороне территории Донецкого аэропорта.

Трепак непосредственно руководил отражением всех попыток штурма и захвата аэропорта Донецка. Он организовал контрдиверсионную и контрзасадную работу возле аэропорта. Именно это не позволило россиянам перекрыть пути поставки защитникам аэропорта продуктов и боеприпасов.

Именно Трепак стал прототипом героя фильма Ахтема Сеитаблаева "Киборги", который посвящен обороне аэропорта Донецк.

Трепак получил звание Героя Украины

12 февраля 2015 года указом президента за личное мужество, героизм и высокий профессионализм Александру Сергеевичу Трепаку присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

С 23 марта 2016 до 3 ноября 2020 года Александр Трепак был командиром 3-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

А в конце 2020 года он стал заместителем командующего - начальником штаба ССО. В декабре 2021 года Трепак стал бригадным генералом и имеет звание полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

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