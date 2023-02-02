Будет защищать и соседние страны. Германия построит "многослойный" противоракетный щит
Правительство Германии намерено создать "многослойный" противоракетный щит, который будет состоять из нескольких систем ПВО разного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников, на новый комплекс уйдет около 17 млрд евро. Правительство Германии обсуждает с Diehl Defence покупку восьми противоракетных систем IRIS-T, также идут переговоры с Israel Aerospace Industries о поставке систем Arrow 3 и нескольких американских комплексов Patriot.
По данным источников агентства, перспективный противоракетный щит будет защищать Германию и соседние страны. Пресс-секретарь Минобороны Германии подтвердила только факт переговоров о поставке систем IRIS-T.
Ранее мы писали, что правительство Нидерландов перебросит восемь истребителей F-35 в Польшу в конце января в рамках усилий НАТО по охране воздушного пространства.
Также сообщалось, что Бундесвер приступил к перемещению первых двух из трех обещанных эскадрилий зенитно-ракетных комплексов Patriot из Германии в Польшу для защиты воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО.
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