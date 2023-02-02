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Будет защищать и соседние страны. Германия построит "многослойный" противоракетный щит

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Четверг 02 февраля 2023 07:12
Будет защищать и соседние страны. Германия построит "многослойный" противоракетный щит Фото: Германия построит "многослойный" противоракетный щит (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Германии намерено создать "многослойный" противоракетный щит, который будет состоять из нескольких систем ПВО разного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, на новый комплекс уйдет около 17 млрд евро. Правительство Германии обсуждает с Diehl Defence покупку восьми противоракетных систем IRIS-T, также идут переговоры с Israel Aerospace Industries о поставке систем Arrow 3 и нескольких американских комплексов Patriot.

По данным источников агентства, перспективный противоракетный щит будет защищать Германию и соседние страны. Пресс-секретарь Минобороны Германии подтвердила только факт переговоров о поставке систем IRIS-T.

Ранее мы писали, что правительство Нидерландов перебросит восемь истребителей F-35 в Польшу в конце января в рамках усилий НАТО по охране воздушного пространства.

Также сообщалось, что Бундесвер приступил к перемещению первых двух из трех обещанных эскадрилий зенитно-ракетных комплексов Patriot из Германии в Польшу для защиты воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО.

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