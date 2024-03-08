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"Защищает свои интересы". В парламенте Словакии заявили, что "РФ не является агрессором" в войне

Фото: вицеспикер парламента Словакии Андрей Данко (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Россия "не является агрессором" в полномасштабной войне против Украины, а просто "защищает свои интересы".

Об этом заявил лидер ультраправой Словацкой народной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью RTVS.

Отвечая на вопрос, кто является агрессором в полномасштабном вторжении России в Украину, Данко заявил, что "жизнь не черно-белая" и до этого "приложили руку все даже украинцы, которые не смогли разобраться с российским национальным меньшинством".

"Россияне пришли на эту территорию с чувством помощи своей нации", - сказал вице-спикер парламента Словакии.

При этом когда Данко напомнили, что Россия нарушила международное право, когда начала войну против Украины и захватила территории другого государства, он заявил, что международное право нарушают и другие страны, в частности, Израиль и США.

"Становиться на сторону Украины - это не решение проблемы, поскольку это лишь эскалация напряженности... Россия не является агрессором, она защищает свои интересы", - добавил лидер SNS.

Позиция Словакии в отношении Украины

Прошлой осенью в Словакии состоялись парламентские выборы, в результате которых к власти пришел Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.

Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности он считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно решить путем военной поддержки Украины.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркивала, что Украина не имеет проблем с новым правительством Словакии.

 

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