На западе Украины строят "стальные кварталы" для переселенцев: что предусматривают проекты

Их представили на Пятой международной конференции "Восстановление Украины: строительство и энергетика" в Варшаве, заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко и мэр Тростянца Юрий Бова, чтобы найти международное донорское финансирование.

Александр Марченко рассказал: пока Бахмут оккупирован, администрация города договорилась о выделении участка в поселке Гоща Ровенской области. Там планируется создать квартал, интуитивно повторяющий границы Бахмута с рекой Бахмутка и разделением города на четыре района. Проект рассчитан на 10 га: он подразумевает строительство малоэтажного жилья площадью около 200 тыс. кв. м, школы, детского сада, амбулатории, зеленых зон, в том числе аллеи роз. Стоимость проекта – 111 млн долларов, срок строительства – 3 года.

"Бахмут стал городом-воспоминанием, но выстояли мы, его жители. Год назад мы начали поиск партнеров, чтобы жить уже сегодня, и мы благодарны за то, что нас услышали. Проектный офис Метинвеста разработал для Бахмута концепцию восстановления одного из кварталов, мы взяли эту концепцию и поехали по городам. У нас родилась идея воссоздать миникопию Бахмута на территории дружной общины поселка Гоща.

В Тростянке проект, подготовленный экспертами "Стальной мечты", будет более масштабным: там предполагается возведение индустриального парка, жилых домов площадью более 450 тыс. кв. м, школ на 400 детей, а также детских садов на 220 детей, говорит Юрий Бова. Каждое здание будет иметь подземное укрытие и альтернативные источники энергии. Кроме того, на этой территории находится реабилитационный центр, который будет оказывать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим на войне, торговые и развлекательные центры, гостиницы, спорткомплекс и зеленые зоны.

"Сегодня есть шанс реализовать этот проект в освободившемся Тростянце. И я призываю всех партнеров приобщаться к восстановлению нашего города", - сказал Юрий Бова во время презентации проекта.

В "Метинвесте" говорят, что "Стальная мечта" уже вышла на новый уровень, и стала частью компании "Метинвест Сичсталь", специализирующейся на реализации инвестпроектов высокой сложности.

"Теперь мы можем не только производить и поставлять металл, но и проводить проектирование и инжиниринг, а также управлять строительством объектов - от создания концепции до ввода в эксплуатацию. На конференции мы получили запросы от мэров других городов, фондов и международных партнеров по сотрудничеству по нашей концепции. Так что планируем как продолжать развитие внутри страны, так и поставлять готовые решения на мировой рынок", - отметила она. руководитель направления внешних проектов "Метинвест Сичстали" Татьяна Скрипка.

Как известно, концепция восстановления страны "Стальная мечта" от "Метинвеста" содержит набор готовых решений для строительства жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры. Специалисты разработали более 200 готовых проектов построек на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов: каркаса, модуля и платформы. Проекты содержат полный пакет документов: смету, графики строительства, планирование и технические решения.