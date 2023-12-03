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В западных и северных областях гололедица, а на Закарпатье снег: погода на завтра

Воскресенье 03 декабря 2023 16:50
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В западных и северных областях гололедица, а на Закарпатье снег: погода на завтра Фото: погода на завтра (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 4 декабря, на дорогах западных и северных областей ожидается местами гололедица. Днем на Закарпатье возможен небольшой снег.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Крыму и Приазовье небольшой дождь и мокрый снег, днем на Закарпатье небольшой снег. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер ожидается западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -4 до -8 ночью и от -4 до -2 днем;
  • на севере будет колебаться от -5 до -9 ночью и от -4 до -1 днем;
  • на юге будет колебаться от -3 до +1 ночью и от +1 до +5 днем;
  • на востоке будет колебаться от -1 до -4 ночью и от -3 до +0 днем.

В западных и северных областях гололедица, а на Закарпатье снег: погода на завтра

Фото: погода на 4 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью -5 - -10, днем -1 - - -6, а в Киеве - ночью -5 - -7, днем около -1 - -3.

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