В западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение: сколько будет продолжаться

Погода в апреле 2024 в Украине

В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха будет постепенно расти и будет достаточно тепло.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.

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