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Западные доноры настаивают на борьбе с теневым сектором, а не на повышении налогов, - эксперты

Фото: западные доноры Украины настаивают на борьбе с теневым сектором, а не на повышении налогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Международный валютный фонд, правительства стран-партнеров и финансовые институты, предоставляющие средства Украине, не ставят перед Украиной задачу повышать налоги, а призывают к борьбе с коррупцией и теневой экономикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Главком.

Согласно подсчетам "Экономической экспертной платформы", в первые три квартала 2023 года в тени, то есть без уплаты налогов и акцизов, продавалось от 6 до 12% автомобильного горючего, от 13 до 23% - табачных изделий и от 30 до 47% спиртных напитков. .

Неуплата акцизов и уклонение от НДФЛ из-за зарплат в конвертах влечет за собой дыру в бюджете в размере 200 млрд грн в год. Объем манипулирования с налоговыми накладными - 18 млрд грн в 2022 году.

"Скрутки" (фиктивный налоговый кредит) в прошлом году забрали из бюджета не менее 16 млрд грн.

"Конвертационные центры" еще 20 млрд грн потерь бюджета за год. Потери бюджета от "серого" импорта и контрабанды - около 100 млрд грн в год.

Эффективной борьбы с теневым и нелегальным бизнесом пока нет. Есть давление на бизнес легальное.

"Если, например, игорный бизнес за девять месяцев этого года, уплатил налогов в 9,5 раза больше, чем за весь прошлый год, но при этом есть призывы: а давайте еще увеличим налогообложение. Потому что 70% в тени. Очевидно, что скорее всего и те, кто не в тени, начнут заходить в тень. Поэтому вопрос стоит так: если власть пойдет по этому пути, то это путь в никуда", - отметил экономист Борис Кушнирук.

В то же время, требования по повышению налогов ни со стороны стратегических партнеров, ни со стороны МВФ не слышны. Речь идет о борьбе с нелегальным бизнесом и численными схемами уклонения от уплаты налогов.

В частности, в отчете Европейской комиссии по заявке Украины содержалось более конкретное замечание, что полноценное членство в ЕС при наличии десятков схем уклонения от налогообложения будет невозможным.

Также в МВФ напомнили об обязательствах властей Украины придерживаться взвешенной фискальной политики.

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