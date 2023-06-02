Запад не давит на Украину по переговорам с Россией, - Воллес

Как отметил министр, по мере затягивания войны союзники продолжают оказывать Украине финансовую и военную помощь.

"Но мы видели реальность, которая заключается в том, что у всех нас заканчивается оборонное оборудование, которое можно было пожертвовать", - добавил Воллес.

Министр отметил, что Британия и другие страны должны закупать больше вооружений для Украины, а не передавать его из уже имеющихся запасов.

Переговоры с российским диктатором

По словам президента Украины Владимира Зеленского, мировые лидеры, до начала полномасштабного вторжения России, провели не один час переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы попытаться предотвратить катастрофу. В то же время глава Кремля все же избрал другой путь. Тот, кто принес смерть "должен просить помилования. И тогда будет наш ответ - трибунал".

В частности, в октябре 2022 года президент принял решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности какого-либо диалога с Путиным, а союзники нашей страны тем временем обещали не вести переговоры об Украине без Украины.