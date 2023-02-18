Запад начал разрабатывать санкции против РФ еще до ее вторжения в Украину, - фон дер Ляйен

"ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года", - заявила она.

Она отметила, что подготовка началась за год до полномасштабной войны в Украине, когда США начали делать первые прогнозы. По ее словам, ЕС наделся, что этого не произойдет, но начал готовится.

Также Урсула фон дер Ляйен выступиа за увелечение давления на РФ и расширение поставок вооружения в Украину.

"Сейчас пришло время в разы ускорить производство стандартизированного вооружения и амуниции для поставок на Украину. Мы должны использовать для этого Европейский фонд мира. Мы намерены обратиться к промышленности всего Европейского союза", - сказала глава Еврокомиссии.