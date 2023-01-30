Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход

Серия громких отставок на прошлой неделе серьезно взбудоражила застоявшуюся за время полномасштабной войны внутреннюю политику Украины. Оставался вопрос: эта кадровая встряска – одноразовая акция, или теперь подобные штормы будут случаться регулярно.

Собеседники РБК-Украина в разных структурах власти убеждают: непосредственно не связанных с боевым действиями политических новостей станет намного больше.

Офис президента

Обвинить Россию в "информационной атаке" – любимый метод украинских чиновников и политиков, находящихся на пороге отставки, скандала или уголовного преследования, и активно практикуется еще с 2014 года.

Так, на прошлой неделе министр энергетики Герман Галущенко заявил, что за слухами о его уходе с поста стоит страна-агрессор. Нередко подобные заявления выглядят отчаянными и неумелыми попытками сохраниться в кресле, особенно если речь не идет о деятелях действительно высшего ранга. Но и считать, что россияне, которые задолго до вторжения уже много лет активно, хоть и бездарно, "прорабатывают" украинскую аудиторию, внезапно отказались от такой практики – тоже крайне наивно.

"Русские поняли, что тупые лобовые приемы типа "у вас отключили свет – идите свергать Зеленского" вообще не эффективны и начали работать по-другому, использовать нашу вечную тягу к внутренней борьбе и выяснению отношений. В итоге, информация о грязных делах какого-то депутата, условно говоря, появляется не на десяти ресурсах, а на ста, которые русские маскируют под "нейтральные", – говорит РБК-Украина один из функционеров на Банковой.

Очевидно, свою роль в "прогревании" общества, которое и вызвало волну кадровых перестановок, российские информоперации тоже сыграли. Но, безусловно, стали лишь одним и далеко не самым важным фактором.

Экс-замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко (фото: president.gov.ua)

Активнее всего в политических кулуарах на прошлой неделе обсуждался уход с поста замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Тут свою роль сыграли многие факторы: имиджевые скандалы, в которые регулярно попадал Тимошенко, особенно неуместные во время войны, постоянный околокоррупционный флер его деятельности, противостояние с непосредственным начальником Андреем Ермаком, который системно зачищает политическое поле от любых относительно самостоятельных игроков, пытающихся влиять на принятие решений президентом Владимиром Зеленским. По словам одного из собеседников издания, последней каплей стало чрезмерное присутствие Тимошенко в эфире единого телемарафона, который тот курировал от имени ОП.

Сейчас Тимошенко, очевидно, надолго перешел в статус частного лица, о назначении на какую-то новую должность речи нет. Вопрос о том, будут ли его "догонять" правоохранители, остается открытым. Основная опасность в этом плане исходит от так называемой "западной вертикали" украинской правоохранительной системы, хедлайнером которой выступает НАБУ. А НАБУшники, как заверяют во властных кабинетах центральной власти, не то что неподконтрольны, а и вовсе непрогнозируемы – кто из действующих или бывших чиновников окажется у них на прицеле и в какой момент, предсказать невозможно.

Кабмин

Отставки в Кабинете министров пока не коснулись высшего уровня, ограничившись уровнем заместителей. Но уже на следующем пленарном заседании Рады в феврале могут полететь и министерские головы.

По информации РБК-Украина, кресло качается сразу под восемью из них. Это министр энергетики Герман Галущенко, министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, министр ветеранов Юлия Лапутина, министр образования Сергей Шкарлет, вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук, министр экологии Руслан Стрелец, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Впрочем, это отнюдь не значит, что все они уже в ближайшем будущем останутся без кресел. Некоторые фамилии из перечня находятся в списке стоящих на вылет уже многие месяцы, даже с "дофевральских времен". Частично эти перестановки связаны с общим сокращением Кабмина и слиянием министерств, кому-то долгое время не могут найти адекватного преемника. И в целом оптимизация исполнительной власти, говорят собеседники издания, стопорится главным образом из-за отсутствия кадрового резерва.

Например, большая проблема найти замену министру образования Шкарлету – хотя в сфере его деятельности, по словам одного из собеседников издания, "сейчас творится полный хаос". В качестве возможного сменщика фигурирует один из действующих ректоров – но с другой стороны, есть понимание, что практику назначения ректоров на министерский пост надо прекращать. А министр культуры Ткаченко, хоть и не может похвастать хорошими отношениями с главой ОП Ермаком, пользуется определенным доверием со стороны лично Зеленского. К тому же после ухода Тимошенко из ОП именно он остается главным куратором новостного телемарафона – сменщик Тимошенко, Алексей Кулеба, унаследовал лишь его полномочия в сфере региональной политики (хотя и нового куратора марафона от ОП, очевидно, скоро найдут).

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина (фото: kmu.gov.ua)

На фоне коррупционных скандалов и отставок в правительстве на прошлой неделе пошли слухи и о том, что качается кресло даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем. Но собеседники РБК-Украина уверяют, что о смене главы Кабмина речь не идет.

Что дало повод для слухов? Шмыгаль знаком с подозреваемым в получении 400-тысячной взятки экс-замминистра общин, территорий и инфраструктуры Василием Лозинским еще со времен работы в Львовской ОГА (а позже Лозинский был первым замом Шмыгаля в Минрегионе). Но премьер не стал выгораживать чиновника. Кабмин с подачи Шмыгаля очень быстро отмежевался от него, уволив с поста и не пытаясь как-то прикрывать.

Потенциальным сменщиком Шмыгаля на посту сейчас почти безальтернативно считается вице-премьер и министр развития территорий Александр Кубраков, который находится в фаворе и у президента, и у западных партнеров Украины.

"Дело в том, что Шмыгаля, по сути, не за что увольнять. Зачем увольнять хорошего Шмыгаля, чтобы менять его на хорошего Кубракова. Пусть они двое хороших и работают тогда", – говорит собеседник в президентском окружении.

Рада

Есть и еще одна специфическая кадровая проблема, корни которой – в подходах к формированию избирательных списков "Слуги народа" еще на выборах 2019 года. Сейчас, говорят собеседники в партии, первыми в списке ожидания на вход в Раду находятся люди, которых связывают с экс-главой ОП Андреем Богданом. Последний, как известно, расстался с командой Зеленского в феврале 2020-го явно не в лучших отношениях. На практике это означает, что СН потеряет один голос, если назначить нынешнего нардепа-списочника в исполнительную власть, а на его место зайдет "богдановец".

А поиск 226 голосов в нынешнем состоянии парламента – задача крайне непростая, ведь монобольшинство давно существует лишь номинально. Даже с привлечением депутатских групп, осколков ОПЗЖ и внефракционных не всегда удается собрать достаточное количество голосов. Многочисленные евроинтеграционные законопроекты, принятие которых было делом чести в свете предоставления Украине кандидатского статуса в ЕС, давались с огромным трудом. А некоторые инициативы, важные лично для Зеленского, например, об "Энергоатоме", не приняты до сих пор.

Сбор голосов – ответственность и головная боль главы фракции СН Давида Арахамии. Как рассказывают несколько собеседников во власти, постоянные проблемы с эффективностью Рады – одна из причин, почему отношение к Арахамии на Банковой несколько охладело.

К тому же, как уверяют источники в команде президента, лично главе ОП не нравится, что Арахамия – один из немногих функционеров власти, у которого до сих пор сохранилась "прямая линия" с Зеленским, а также причастность к очень широкому кругу вопросов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (фото: Getty Images)

Арахамию даже называли "послом по спецпоручениям Зеленского", что иногда мешало ему заниматься сбором голосов в Раде. Главу фракции СН могла подбить история с переговорами с РФ, которые проходили прошлой весной, где он возглавлял украинскую делегацию. Арахамия потенциально мог бы собрать на себя значительную часть имиджевого негатива, если бы переговоры принесли результаты, а общество восприняло бы их как "зраду".

Ничего этого не случилось, а доверие к главе фракции в самом высоком кабинете наоборот лишь возросло. Но аморфность и постоянная проблемность парламента теперь может его подкосить. Особенно, если успехом закончится кампания по изгнанию из парламента остатков ОПЗЖ – как полностью дискредитировавшей себя политической организации. Не под запись собеседники РБК-Украина допускают, что одним из моторов этой кампании является окружение того же Ермака.

Запад

"Конечно, надо было сразу реагировать и рубить головы, как только появились в прошлом году эти сообщения про воровство гуманитарки. А так все увидели, что ничего не происходит, восприняли это как сигнал, что можно воровать и дальше, и еще больше, и вообще уже открыто наглеть – все эти фоточки с отдыха и т.д.", – рассуждает в разговоре с РБК-Украина собеседник в президентском окружении. Он уверяет: теперь кадровые чистки будут проходить регулярно, и на коррупционные схемы будут реагировать жестко.

Другой собеседник также предполагает, что нынешняя встряска – это только начало и апеллирует к западным друзьям Украины. Там информацию о последних коррупционных скандалах восприняли, мягко говоря, с возмущением.

Реакция абсолютно понятна: уже почти год Украина живет на беспрецедентной финансовой подпитке Запада, и будет жить в таком режиме еще неизвестно сколько. Потому любые новости, которые касаются воровства западной помощи или коррупции в целом, у союзников вызывают бурю негодования, хотя об этом публично, конечно, не говорится. Важная оговорка: речь не идет о воровстве собственно военной помощи, в этом плане никаких претензий к украинской власти вообще нет, в том числе и у главного донора – американцев.

Но в политическом плане коррупционные новости из Украины, которые на прошлой неделе широко освещались на Западе, бьют по самим западным элитам, давая их конкурентам простой и понятный аргумент для избирателей: вместо того, чтобы вкладывать деньги в условную Аризону, правительство отправляет их за океан в далекую Украину, где их еще и воруют. Особенно актуально это для США, в свете жестких подходов к предоставлению помощи в среде республиканцев и надвигающихся президентских выборов-2024.

То, что Украина едва ли выживет без регулярной финансовой помощи Запада, дает союзникам бронебойный аргумент в любых переговорах. К примеру, в истории с комиссией по отбору судей Конституционного суда. Согласно требованию Венецианской комиссии, большинство в ней должны составлять международные эксперты, украинская власть этому упорно сопротивляется. Но если на фоне звучат новости о каких-то взятках и схемах, сопротивляться становится гораздо сложнее, объясняет один из собеседников РБК-Украина.

Президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель (фото: president.gov.ua)

Количество громких информационных поводов, которые будут генерировать НАБУ и НАПК, в обозримом будущем, судя по всему, вырастет в разы. Уже на данный момент около тридцати депутатов Рады находятся на разных стадиях уголовных дел, от получения подозрения до суда, и их будет становиться еще больше. Неизвестно, какие новые повороты принесет и дело Лозинского, которым занимались целых полторы сотни НАБУшников.

"У нас, по сути, запускается институт репутации. Посмотрите: в начале недели Халимона сняли с замглавы фракции за дорогой дом, а в конце недели Тищенко выгнали из фракции за фотку из Таиланда, все очень быстро идет", – говорит один из собеседников издания.

По его словам, может получиться так, что уже к лету "мы не узнаем ни СН, ни парламент в целом", который окончательно станет генератором негатива в глазах украинцев. Тем временем, стоит напомнить, что осенью, согласно большинству оценок, должны состояться следующие выборы в парламент. О чем, в частности, напоминают украинской власти те же западные партнеры. Конечно, пока непреодолимой проблемой является военное положение, которое к тому времени едва ли закончится.

Но и аргумент "с этой Радой надо заканчивать", если его грамотно медийно поддержать, тоже начнет набирать вес. К тому же есть влиятельные игроки и внутри Украины, заинтересованные в выборах, к которым можно отнести и главу ОП. Перед ним откроется возможность намного расширить свое парламентское представительство в рядах "слуг" (или условной "партии Зеленского" – ребрендинг возможен и даже очень вероятен).

Но в ближайшие месяцы ситуация будет зависеть от того, уступит ли украинская власть требованиям Запада и собственно украинского общества – или будет руководствоваться традиционным принципом "своих не сдавать".