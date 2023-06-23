Захарова обвинила посла Израиля в "прославлении нацизма". Иерусалим поставил ее на место

Что этому предшествовало

Недавно посол Израиля в Украине дал интервью, в котором заявил, что, несмотря на исторические разногласия, Иерусалим поддерживает Украину. Он имел в виду деятельность украинских националистов XX века Степана Бандеры, Романа Шухевича и Андрея Мельника.

Представительница МИД России Мария Захарова обвинила израильского дипломата в "поддержке нацистов". Пропагандистка также не удержалась от распространения фейков об Украине.

Реакция Израиля

Спикер МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что его страна не изменила политику и выступает против героизации лиц, причастных к убийствам евреев.

При этом он подчеркнул, что ни одна страна не должна указывать Израилю, что делать.

"Ни одна сторона не должна читать лекции Израиля, Министерству иностранных дел Израиля или его дипломатам о важности сохранения памяти о Холокосте или войне с искажением истории", - заявил Хаят.

Позиция Израиля по поводу войны в Украине

Израиль с самого начала полномасштабного вторжения России занял нейтральную позицию. Он откровенно не поддержал Россию, но и предоставил Украине военную помощь.

Украина призвала Иерусалим стать посредником для урегулирования войны, однако власти так и не дали окончательного ответа.

Премьер Израиль Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится в другой ситуации, чем страны Запада. Потому Иерусалим не может предоставить оружие Украине.

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