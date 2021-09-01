RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Від забруднення повітря щороку помирає 7 млн людей, - ООН

Автор: Марія Кучерявець

Організація Об'єднаних Націй підрахувала, скільки людей у світі щорічно помирають через забруднення. Кількість летальних випадків склала 7 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООН в Twitter.

За даними міжнародної організації, від забруднення повітря помирають частіше аніж від війн, туберкульозу чи куріння.

Зокрема, в ООН назвали топ-3 країни, де фіксуються найвищі показники забруднення, що призводить до скорочення тривалості життя:

  • США приблизно на 4 місяці;
  • Росія приблизно на 9 місяців;
  • Індія на 1,5 року.

Крім цього названо головну причину забруднення повітря - це промислові підприємства, де відбувається спалювання видобутого палива

Читайте РБК-Україна в Google News
Забруднення повітря