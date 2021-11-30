Забруднення землі медвідходами із COVID-лікарень: під Києвом викрили групу злочинців

Під Києвом викрито компанію, яка займалася утилізацією медичних відходів. Однак замість спалювання сміття вона викидала його на земельні ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора .

Відомо, що організоване угруповання діяло у 2020-2021 роках. За цей час воно отримало замовлення на утилізацію понад 6 тисяч тонн небезпечних медичних відходів. Серед них відходи з інфекційних лікарень та COVID-відділень:

пробірки з кров'ю,

пробірки з біологічними рідинами,

медичні рукавички,

шприци,

голки,

бинти,

люмінісцентні лампи.

Замість утилізації відходів злочинці вивозили їх до Київської, Миколаївської та Львівської областей, де просто викидали.

У квітні 2021 року у товариства анулювали ліцензію на операції з поводження з небезпечними відходами. Однак посадові особи продовжили укладати договори на утилізацію медичних відходів. Вони незаконно заробили понад півмільйона гривень.

Фото: в Україні злочинці викидали небезпечні медичні відходи (gp.gov.ua)

Директору товариства повідомили про підозру у порушенні санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також заволодінню майном у великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст.191 КК України). А його спільник підозрюється у порушенні санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, скоєному у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 КК України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще трьом співробітникам товариства, а також обрання підозрюваним запобіжного заходу.