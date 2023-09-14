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Грозит до 15 лет за решеткой. В Славянске задержан вражеский корректировщик огня

Четверг 14 сентября 2023 14:46
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Грозит до 15 лет за решеткой. В Славянске задержан вражеский корректировщик огня Фото: в Славянске задержан вражеский корректировщик огня (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали вражеского информатора, корректировавшего удары российских террористов голосовыми сообщениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Информатор собирал разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянска. Больше всего его интересовала дислокация наших воинов, СБУ и Госпогранслужбы на прифронтовой территории Донецкой области.

Для сбора информации он обходил город и близлежащие поселки, где скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Полученные сведения он передавал агрессору через двух "связных", которые оказались:

  • командиром батальона "Енакиево-Дунайская бригада";
  • боевиком "мотострелкового полка" Южного военного округа ВС РФ.

"Установлено, что передачу разведданных фигурант делал в виде голосовых сообщений через популярный мессенджер. Он надеялся, что такой способ не привлечет внимание правоохранителей", - добавляет СБУ.

Во время обысков был обнаружен мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Согласно ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины предателю грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: в Славянске задержан вражеский корректировщик огня (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также задержала вражескую корректировщицу, работавшую на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича. Предательница "работала" в Херсоне.

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