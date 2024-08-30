Угроза от комаров. Что такое лихорадка Западного Нила и где ее фиксируют в Украине

В разных регионах Украины фиксируют рост заболевания лихорадкой Западного Нила. По состоянию на конец лета известно о трех случаях с летальным исходом.

РБК-Украина рассказывает о том, что такое лихорадка Западного Нила, ее симптомах и лечении.

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Где в Украине фиксируют лихорадку Западного Нила

На протяжении июля-августа отмечается рост количества случаев заболевания лихорадкой Западного Нила на территории отдельных регионов Украины. В частности, в Киеве, Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Киев

Как сообщила директор столичного Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, с начала лета на лечении в Свято-Михайловской клинической больницы Киева с подтвержденным диагнозом лихорадка Западного Нила находились 17 пациентов - 10 мужчин и 7 женщин.

Это жители разных районов столицы, двое из них - жители Киевской и Черкасской областей. Из-за тяжести состояния все они нуждались в стационарном лечении. Троих из них не удалось спасти из-за тяжелого состояния - менингоэнцефалита.

Черкасская область

На этой неделе о тяжелом случае сообщил Черкасский областной Центр профилактики и контроля заболеваний. Заболел 65-летний житель одного из населенных пунктов Уманского района.

"Заболевание диагностировали в одном из медицинских учреждений города Киева, где больной находился на стационарном лечении. Жизнь потерпевшего, к сожалению, спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Судя по всему, речь идет об одном из пациентов Свято-Михайловской клинической больницы Киева.

Что это за болезнь (источники и переносчики)

Геморрагическая лихорадка Западного Нила - это опасная вирусная болезнь, которая передается через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых, экзантемой.

Заболевание сезонное, как правило, приходится на лето и осень. Чаще всего болеют жители сельской местности, а также охотники. Имеет еще одно название - "утиная лихорадка".

Распространено в странах Африки, Азии и Средиземноморского региона. Отдельные случаи фиксируются в Центральной Азии, на Закавказье, в США, Канаде, Мексике, Центральной Америки, Карибском бассейне, Австралии. Время от времени также регистрируются в Украине.

Инфицированный человек не заразен. До сих пор нет подтвержденных случаев передачи вируса от человека к человеку при соблюдении стандартных мер инфекционного контроля.

Со снижением температуры воздуха и исчезновением комаров опасность заражения снижается почти до нуля.

Источники и переносчики

Главным источником и резервуаром лихорадки Западного Нила являются перелетные птицы. Высокие концентрации вируса в их крови могут сохраняться до двух недель. Также резервуаром могут быть мелкие млекопитающие, грызуны, летучие мыши. Но у них концентрация вируса значительно меньше и сохраняется непродолжительно.

Переносчики - многочисленные виды комаров. Они инфицируются при питании кровью инфицированных птиц. При укусе комара вирус попадает в организмы людей и животных, размножается и вызывает лихорадку. Крайне редко возможно заражение при контакте с кровью животных.

Незначительная доля случаев переноса вируса фиксировалась при пересадке органов, переливании крови и грудном вскармливании.

Симптомы, профилактика и лечение

Большинство зараженных не чувствуют симптомы, но у 20% развивается гриппоподобное заболевание. Оно характеризуется резким повышением температуры, головной болью, болью в горле, мышцах, суставах и спине, слабостью, тошнотой и диареей.

Начинается остро - с озноба и быстрого роста температуры, которые сопровождаются симптомами отравления. Инкубационный (лихорадочный) период от 1 до 7 дней, а у людей с пониженным иммунитетом - до 2 недель. Возможны высыпания на теле, увеличение печени и селезенки и поражение нервной системы.

В последнем случае развивается менингит (сильная головная боль, повышение температуры, рвота), энцефалит (сильная головная боль, повышение температуры, спутанность сознания, судороги, парезы, параличи). В таких случаях болезнь протекает тяжело, а летальность составляет от 3 до 10%.

Профилактика

Для профилактики лихорадки Западного Нила в эндемичных регионах проводят комплекс мер, чтобы снизить численность комаров. Путем осушения болот и так далее.

Украинцам советуют установить москитные сетки на окнах, использовать репелленты, а на прогулки в паки и лесные зоны одевать вещи, которые максимально покрывают тело.

Лечение

Специфического лечения данной болезни нет. Как правило, применяется симптоматическое лечение стандартными препаратами. Вакцина для предотвращения заболевания людей не разработана.

Для снятия интоксикационного синдрома используют инфузионную терапию. Если есть признаки отека головного мозга, проводят дегидратацию. Если проявляются судороги, назначают противосудорожные и седативные препараты.

При первых признаках рекомендуется обращаться к врачу и проходить лечение под наблюдением, сообщая обо всех изменениях своего состояния.

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Вирус лихорадки Западного Нила открыли в 1939 году. Самая серьезная вспышка в Европе зафиксирована в 1996-1997 годах в Румынии, когда заболели около 5 тысяч человек. В 1999 году вирус попал в Нью-Йорк и распространился на континентальную территорию США. В 2018 году наблюдался во многих странах Европы, наиболее сильно пострадали такие страны, как Сербия, Италия, Греция, Венгрия и Румыния.

В 2018 году лихорадку Западного Нила фиксировали и в Украине. Например, в Киеве у человека, который вернулся с отдыха на Кипре, а также восемь случаев в Запорожской области. В 2020 году был выявлен один случай в Полтавской области, а за лето 2021-го - пять случаев по всей Украине.

К природным очагам в Украине относят территории Северо-Западного Причерноморья (Крым, Одесская, Николаевская, Херсонская области), а также восточные и западные области.

В Украине вирус лихорадки Западного Нила отнесен к I группе особо опасных и по международным стандартам ВОЗ относится к IV группе риска.

При подготовке текста использовались: материалы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, сообщения Киевской городской государственной администрации, Черкасского областного Центра контроля и профилактики заболеваний.