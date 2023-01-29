Угроза большого наступления России на нескольких направлениях: в ISW оценили ситуацию

Как пишут аналитики, российские силы пытаются помешать Украине вернуть себе инициативу, возможно, в преддверии запланированного решающего наступления России на Донбассе.

Начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что российские силы сосредоточили большую часть своих усилий на захвате Донецкой области, что, вероятно, повлечет за собой захват российскими войсками ключевых позиций в западной части Луганской области и северо-востоке Донецкой области, чтобы выйти к административным границам областей.

Российские силы возобновили наземные атаки в районе Угледара и проводят небольшие атаки в Запорожской области и вокруг Донецка. Российские войска проводят крупномасштабную наступательную операцию на Бахмутском фронте в качестве основного направления своих текущих усилий и оборонительную операцию на линии Сватово-Кременная, пишут эксперти.

Локализованные атаки на Угледар и населенные пункты в Донецкой и Запорожской областях, вероятно, направлены на то, чтобы рассредоточить украинские войска и создать условия для решающего наступления России в западной части Луганской области, как ранее оценивала ISW.

Российские силы могут пытаться рассеять группировку украинских войск на линии Сватово-Кременная, чтобы позволить русским отбить Лиман Донецкой области.

Российские силы могут попытаться использовать Лиман в качестве отправной точки для решительного наступления на Донбасс, проводя наступление из Лимана в тандеме с наступлением на Бахмут или из Бахмута в сторону Славянска.

Российским силам, вероятно, не хватает боевой мощи, необходимой для проведения более чем одной крупной наступательной операции, в то же время фиксируя украинские силы в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.

В открытых источниках нет свидетельств того, что российские силы восстановили достаточную боевую мощь после потерь на ранних этапах войны, чтобы позволить российским войскам проводить одновременные крупномасштабные механизированные наступления в течение следующих нескольких месяцев. Российские вооруженные силы не демонстрировали способность проводить одновременные общевойсковые наступательные операции с начала 2022 года.

Однако российское военное руководство может снова планировать наступательную операцию, основываясь на ошибочных предположениях о возможностях российских вооруженных сил.

Военные неудачи России в Киевской, Харьковской и Херсонской областях снова демонстрируют, что российское военное руководство переоценивает собственные возможности российских вооруженных сил.

Деградированные подразделения морской пехоты Восточного военного округа, которые в настоящее время атакуют Угледар, скорее всего, достигнут кульминации, даже если им удастся захватить поселение.

Таким образом, потеря Украиной Угледара, если она произойдет, вряд ли предвещает немедленный прорыв России на нескольких направлениях наступления в Донецке или на театре военных действий в целом. Весенний сезон дождей в Украине ухудшит пригодность местности для маневренной войны.

Если российские силы предпримут одновременные механизированные наступления в течение следующих двух месяцев, они, скорее всего, сорвут усилия Украины по проведению контрнаступления в краткосрочной перспективе. но такое российское наступление, скорее всего, преждевременно завершится в сезон весенних дождей (если не раньше), прежде чем будет достигнуто существенное оперативное воздействие.

После этого кульминация российских сил создаст благоприятные условия для украинских сил, которые они смогут использовать в своем собственном контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года. Кроме того, Украина получит растущую выгоду от поставок западных танков, которые только что были обещаны.

Таким образом, маловероятно, что оккупанты добьются решающего оперативного успеха в своих текущих и, вероятно, предстоящих наступательных операциях, хотя они, вероятно, добьются значительных тактических и, возможно, даже оперативных успехов.

Украина окажется в хорошей позиции для проведения успешных контрнаступательных операций после кульминации российских наступлений до или во время сезона весенних дождей — при условии, что украинцы не упреждают и не срывают российские наступления контрнаступлением их собственный.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Российские силы пытаются помешать Украине вернуть себе инициативу, возможно, в преддверии запланированного решающего наступления России на Донбассе.

Российским силам, вероятно, не хватает боевой мощи, необходимой для проведения более чем одной крупной наступательной операции, в то же время фиксируя украинские силы в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.

Российское военное руководство может в очередной раз планировать наступательную операцию, основываясь на ошибочных предположениях о возможностях российских вооруженных сил.

Снижение зависимости российских военных от сил "Вагнера" вокруг Бахмута, вероятно, снижает влияние Евгения Пригожина.

Сообщается, что российские силы продолжали ограниченные контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции на линии Сватово-Кременная.

Украинские силы продолжали наносить удары по российским тылам в Луганской области.

Российские войска продолжали наступательные действия на направлениях Бахмут и Авдеевка-Донецк. Российские войска продолжили локальное наступление в районе Угледар на западе Донецкой области.

Российские источники не сообщали о каких-либо российских наземных атаках в Запорожской области второй день подряд 28 января.

Некоторые российские граждане продолжают ограниченные усилия по саботажу усилий России по формированию сил.

Российские оккупационные власти продолжают создавать условия для долгосрочной принудительной депортации украинских детей в Россию.

Ранее в ISW сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ближайшие 6 месяцев готовится попытаться осуществить решительное стратегическое действие, вероятнее всего, в Луганской области или же в районе Угледара на западе от Донецка.

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