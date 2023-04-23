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Угроза удара остается. В ОК "Юг" посчитали количество ракетоносителей РФ в Черном море

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Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 11:08
Угроза удара остается. В ОК "Юг" посчитали количество ракетоносителей РФ в Черном море Фото: РФ уменьшила количество ракетоносителей до 2 в Черном море 23 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на воскресенье, 23 апреля, в Черном море вражеская корабельная группировка состоит из 10 кораблей, 2 из которых подводные ракетоносители, снаряженные 8 "Калибрами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"В Черном море вражеская корабельная группировка состоит из 10 кораблей, среди которых 1 большой десантный корабль и 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "Калибрами", - рассказал он.

По его словам, угроза ракетного удара остается, повторение вражеских атак прифронтовых территорий управляемыми авиационными бомбами вполне возможно, угроза атак дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, в частности в ночное время, очень высока.

"Не пренебрегайте сигналами воздушных тревог, избегайте скопления людей, в том числе и в связи с поминальными днями. Будьте бдительны и внимательны на территориях, где продолжаются стабилизационные мероприятия, и на морском побережье. Погода способствует вынесению морских мин", - предупредил он.

Напомним, как сообщили в Генштабе, вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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