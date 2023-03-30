Угроза ракетных атак. Беларусь продлила запрет на полеты возле Украины

Отмечается, что руководство Беларуси запретило гражданской авиации и даже дронам подниматься в небо на юге страны. Летать у границ с Украиной разрешено только военным самолетам и вертолетам, а также авиации МЧС, используемой для тушения пожаров.

Запрет на полеты продлили еще минимум на три месяца, до 1 июля 2023 года.

Следует отметить, что ограничения для авиации ввели в день полномасштабного вторжения РФ в Украину - 24 февраля 2022 года. Именно с юга Беларуси происходят запуски ракет по территории Украины.

Мониторинговая группа отмечает, что с начала полномасштабной войны с территории Беларуси по Украине было запущено не менее 720 ракет.

Напомним, по данным "Беларускі Гаюн", россияне могли отправить в Беларусь новую партию ракет для ЗРК 300/400.

Также стоит отметить, что недалеко от границы с Украиной в Беларуси разместили новый ракетный полк, который вооружили российскими ЗРК С-400.

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