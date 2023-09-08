Угроза ракет. В Украине масштабная воздушная тревога (отбой)

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине утром 8 сентября. Украинцев были предупреждены об угрозе запуска вражеских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00 воздушную тревогу объявили во всех областях, кроме западных, а также Одесской области.

Взрыв в Кривом Роге

В Кривом Роге прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил информацию.

Отбои

После 9:15 в областях начали объявлять отбои воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:23

Ночная атака на Украину

Этой ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Россияне выпустили 20 "Шахедов" с территории РФ и оккупированного Крыма. Силам ПВО удалось сбить 16 из них.

Кроме того, ночью захватчики нанесли ракетный удар по Сумам, попав в частный сектор. По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, пострадали два человека.

Также россияне ударили ракетой по Запорожью. Предварительно, это была баллистическая ракета. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, один человек получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.